Попытки демократических стратегов вложиться в раскрутку противоречивых фигур Республиканской партии приобретают массовый характер, что поднимает вопрос об этичности их методов в запланированных на ноябрь выборах в Конгресс. Издание Axios заметило, что однопартийцы Джо Байдена пытаются «приподнять» в оплаченной из своего кармана рекламе тех политиков противоположного лагеря, которые имеют наиболее сомнительную репутацию, чтобы поставить их на пьедестал в ходе праймериз, но уничтожить при прямом столкновении.

В 22-м округе Калифорнии связанные с «партией ослов» официальные структуры оплатили 30-секундный ролик в поддержку Криса Мэтиса, суперконсерватора, противника вакцинации и сторонника Дональда Трампа, против более умеренного и поэтому более привлекательного для колеблющихся избирателей конгрессмена-республиканца Дэвида Валадао. «В такой среде вы вынуждены идти на риск», — без зазрения совести рассуждает Майк Микус, стратег-демократ из Питтсбурга, комментируя «инвестиции» в кампанию Мэтиса.

В свою очередь, баллотирующийся в 40-м округе Калифорнии демократ Асиф Махмуд заплатил $445 тыс. за рекламу, в которой ультраправый трампист и противник абортов Грег Ратс, соперничающий за право номинироваться с умеренным конгрессменом-республиканцем корейского происхождения Янгом Кимом, предстает весомым политиком. «В крайне ангажированной среде это может быть единственная хорошая тактика, которая может быть использована для подбора наиболее подходящего кандидата», — рассуждает политконсультант Майк Мадрид.

Но если с учетом степени общественного одобрения Валадао и Кима потуги демократов могут оказаться пустой тратой средств из партийной казны, то другая ситуация складывается в Колорадо, где ультраправый республиканец Рон Хэнкс, долгое время отстававший от своих соперников по праймериз не только в сборе средств, но и в рейтингах, получил мощную артиллерийскую поддержку в виде рекламы демократического лагеря, которая самым лестным образом подчеркивала мощь его консерваторского имиджа.

Свои плоды тактика однопартийцев Байдена уже, похоже, дала в ходе борьбы за пост губернатора Пенсильвании, где Даг Мастриано, радикальный трампист, чья фигура также оказалась объектом завуалированной поддержки демократических структур, выиграл республиканские праймериз.

Отсутствие послужного списка

Нынешняя ставка на то, чтобы подыграть слабым кандидатам от противоположного лагеря, является воплощением давней стратегии, которая нередко используется представителями обеих партий, переживающими за свое положение в мечущихся штатах.

Восемь лет назад бывший сенатор-демократ из Миссури Клэр Макаскилл описала свою стратегию по «созданию» удобного соперника на выборах 2012 года, назвав ее «успешным манипулированием республиканскими праймериз».

Но если сейчас для однопартийцев Байдена актуальность таких инструментов возрастает, то республиканцам, похоже, не до использования столь ресурсоемких приемов.

Ноябрьские выборы в Конгресс уже очевидно становятся тем общенациональным состязанием, в рамках которого инфляция будет осевой проблемой впервые с момента прихода к власти республиканца Рональда Рейгана в 1980 году. Еще в минувшем году Республиканская партия начала вкладываться в рекламу, содержащую критику в адрес демократов за рост цен и сомнительные траты государственного бюджета.

«Демократы играют в защите по всей стране, потому что они обременяют американцев рекордно высокими расходами, ростом преступности и кризисом на южной границе», — заявил Майкл Макадамс, директор по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии в Конгрессе.

Как заметил бывший губернатор Колорадо Билл Оуэнс, на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс демократический лагерь не может похвастаться весомым послужным списком. «Демократы сосредоточены на республиканских праймериз, потому что их единственный способ победить — это выдвинуть слабых кандидатов от моей партии», — сказал видный республиканец. Однако он сделал оговорку: такая стратегия используется не от большого уважения к собственным избирателям.

Противники подобной рекламы есть и в демократическом лагере, считающем такую борьбу авантюрой. И этот довод имеет под собой серьезные основания.

Уроки Клинтон

Карта более слабого соперника была разыграна штабом экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, свидетельствуют скандальные архивы служебных писем. Необходимость такого курса назрела, когда бывший губернатор Флориды Джеб Буш многократно увеличил шансы на выдвижение от Республиканской партии в президенты. В одном из меморандумов от 31 октября 2014 года неофициальный советник демократов Сидни Блюменталь предупреждал: «Если Джеб Буш не будет баллотироваться, не будет жизнеспособного кандидата от истеблишмента».

Для того чтобы уничтожить Буша, команда Клинтон разработала план, как продвинуть его одиозных соперников. Главные советники ее штаба в служебных записках отмечали, что разнообразие потенциальных номинантов от республиканского лагеря «является положительным моментом», потому что «многие из менее известных могут служить дубиной, которая бы отбросила более авторитетных кандидатов подальше». Штаб принял решение сделать претендентов со скандальной репутацией «политиками-крысоловами», которые загонят остальных в ловушку.

«Нам нужно возвысить кандидатов-крысоловов так, чтобы они превратились в лидеров стаи, и уговорить прессу принять их всерьез», — отмечалось в одном из меморандумов демократического штаба. В список потенциальных претендентов на такую роль вошел миллиардер Дональд Трамп. Но увеличение его политического веса перевернуло игру с ног на голову.

Как показала президентская гонка 2016 года, стратегия «создания» удобного соперника может приводить к фатальным разочарованиям, сулящим потерю политической инициативы на долгие годы. Однако авантюра демократических стратегов в подготовке к нынешним выборам в Конгресс заставляет сомневаться в том, что соратники Байдена смогли усвоить хоть какой-то урок из тех событий, которые потрясли кампанию Клинтон.