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Пепел окутал Филиппины после извержения вулкана
Несколько городов на востоке Филиппин покрылись пеплом после извержения вулкана Булусан, длившегося около 20 минут. При этом многие из населенных пунктов все еще восстанавливались после недавнего извержения вулкана на прошлой неделе. О пострадавших не сообщается. Работники экстренных служб выпустили предупреждение для водителей, чтобы они снижали скорость из-за плохой видимости. #филиппины #вулкан #trtнарусском #извержение вулкана #новости #трт #пепел
Пепел окутал Филиппины после извержения вулкана / Others
15 июня 2022 г.
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