Россия одобрила отправку Афганистану партии зерна, если появится такая необходимость. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщают РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин «дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России», подчеркнул он.

«По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем — увидим, — сказал спецпредставитель. — В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным». Тяжелая экономическая ситуация в Афганистане «может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные», отметил Кабулов.

Он также добавил, что афганская делегация на Петербургском международном экономическом форуме в ближайшие дни планирует обсудить закупки российских нефтепродуктов, пшеницы и других товаров первой необходимости.

Ранее TRT на русском писал, что Белый дом оказался «расколотым» из-за поисков решения надвигающегося продовольственного кризиса, разворачивающегося из-за войны в Украине. Американские власти обсуждают идею обеспечить властям Беларуси шестимесячную паузу в санкциях против ее производства калийных удобрений, которая, как полагают ее авторы, подтолкнет президента Александра Лукашенко к тому открытию железнодорожного коридора для украинского зерна.

Острота поднятого вопроса о вывозе зерна связана с тем, что, по данным Международного исследовательского института продовольственной политики, на долю российских и украинских поставщиков приходится треть мирового экспорта пшеницы. Из-за войны, как утверждает Киев, из страны будет вывезено чуть меньше половины урожая в этом году. Из-за этого поддерживающие Украину государства должны разработать не только альтернативные маршруты для вывоза зерна, но и меры, которые бы убедили другие государства не приобретать продукцию, попавшую на черный рынок.