Летчиков ВВС США, пожертвовавших повисшими на шасси афганцами, оправдали

Пилотов ВВС США оправдали по делу о гибели мирных жителей в Кабуле в августе прошлого года. Эвакуационный самолет взлетел, несмотря на то, что несколько человек забрались на его корпус. В результате падения погибли двое, один застрял в шасси. #сша #афганистан #trtнарусском #ввссша #новости #суд #самолет