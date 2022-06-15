ПОЛИТИКА
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Летчиков ВВС США, пожертвовавших повисшими на шасси афганцами, оправдали
Пилотов ВВС США оправдали по делу о гибели мирных жителей в Кабуле в августе прошлого года. Эвакуационный самолет взлетел, несмотря на то, что несколько человек забрались на его корпус. В результате падения погибли двое, один застрял в шасси. #сша #афганистан #trtнарусском #ввссша #новости #суд #самолет
Летчиков ВВС США, пожертвовавших повисшими на шасси афганцами, оправдали / Others
15 июня 2022 г.
Истории
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