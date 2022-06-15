Турция будет противостоять фейкам и популяризации терроризма

Глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун на церемонии вручения премии Международной ассоциации медиаинформации в Анкаре рассказал о борьбе с негативными последствиями цифровизации и популяризацией терроризма в СМИ и соцсетях. #trtнарусском #Турция #Алтун #дезинформация #информация #цифровизация #информпространство #терроризм