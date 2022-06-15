ПОЛИТИКА
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Турция будет противостоять фейкам и популяризации терроризма
Глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун на церемонии вручения премии Международной ассоциации медиаинформации в Анкаре рассказал о борьбе с негативными последствиями цифровизации и популяризацией терроризма в СМИ и соцсетях. #trtнарусском #Турция #Алтун #дезинформация #информация #цифровизация #информпространство #терроризм
Турция будет противостоять фейкам и популяризации терроризма / Others
15 июня 2022 г.
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