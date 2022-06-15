Девичий монастырь в Трабзоне

Недавно в Трабзоне после долгой реставрации открыли девичий монастырь XIV века. Монастырь был основан во время правления Алексея III, неоднократно подвергался капитальному ремонту, а к XIX веку приобрел свой нынешний вид. Монастырский комплекс построен на двух террасах и окружен высокой защитной стеной. Внутри можно найти несколько церквей, кельи, залы для обучения, захоронения, колокольню и комнаты для паломников. #trtнарусском #турция #монастырь #храм #церковь #путешествия #новости