ПОЛИТИКА
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Девичий монастырь в Трабзоне
Недавно в Трабзоне после долгой реставрации открыли девичий монастырь XIV века. Монастырь был основан во время правления Алексея III, неоднократно подвергался капитальному ремонту, а к XIX веку приобрел свой нынешний вид. Монастырский комплекс построен на двух террасах и окружен высокой защитной стеной. Внутри можно найти несколько церквей, кельи, залы для обучения, захоронения, колокольню и комнаты для паломников. #trtнарусском #турция #монастырь #храм #церковь #путешествия #новости
Девичий монастырь в Трабзоне / Others
15 июня 2022 г.
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