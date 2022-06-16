Дипломатическое представительство США в Киеве объявило о гранте для подготовки преподавателей английского языка для педагогических училищ и университетов Украины. На этот проект выделено $300 тыс., пишет«Профиль» со ссылкой на документ дипломатической миссии. В нем указано, что средства выделяются на разработку «высококачественной целостной онлайн-программы профессионального развития для отдельных преподавателей» украинских вузов.

Целью выделения гранта Госдепартамент назвал предоставление пространства для диалога между народами Украины и США. Проект должен способствовать «взаимодействию американцев с широким кругом украинской аудитории посредством преподавания и изучения английского языка».

Предполагается, что в проекте будут участвовать 30 человек, и треть из них получат возможность съездить в США на три недели в рамках профессионального обмена.

Ранее американские власти заявляли, что поддержка правительству Украины — это одно из приоритетных направлений работы Вашингтона. С этой целью в течение четырех-пяти месяцев США намерены выделять Киеву примерно по $1,5 млрд ежемесячно. Заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган тогда напомнил, что Белый дом уже выделил на поддержку Украины миллиард долларов. «Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев», — подчеркнул тогда дипломат.

Ранее США в числе 56 членов ВТО сообщили о беспокойстве из-за разрушения инфраструктуры на территории Украины и последствий этого для мировой торговли. Они также пообещали оказать содействие экспорту с территории ведущей войну страны. Государства напомнили о важности сохранить способность Украины осуществлять торговлю и призвали не допустить, «чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы».