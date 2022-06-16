Общественная телерадиокомпания Турции TRT запустила TRT Balkan, новую цифровую новостную платформу, которая будет освещать политические, экономические, социальные и культурные события на Балканском полуострове.

Платформа начала работу 15 июня, журналисты редакции будут публиковать контент для Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово и Черногории.

«TRT Balkan будет бороться за справедливость на международной арене. Это будет голос тех, кого «лишили» голоса», — заявил на церемонии открытия в Анкаре директор Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«TRT Balkan будет отражать этническое, религиозное и культурное богатство региона. Редакция TRT Balkan с ее ориентированной на человека линией вещания будет способствовать региональному и глобальному миру и стабильности. Конечно, TRT Balkan объяснит и передаст тезисы нашей страны, борьбу нашей страны и наш поиск истины в балканской географии самым точным и компетентным способом», — добавил Фахреттин Алтун.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи заявил, что человек занимает центральное место в фокусе медиахолдинга.

«TRT Balkan будет способствовать объединению различных идентичностей и культур там, где происходили кровопролитные войны и конфликты, редакция будет двигаться вперед, чтобы стать голосом, который будет взывать к совести международного и местного сообщества, — отметил он. — На Балканах конкуренция в СМИ довольно сложна. Более того, отчетливо ощущается деятельность грязной пропаганды. Есть почва, на которой такие структуры, как организация FETÖ, пытаются установить влияние. Мы возражаем против этого, создавая многоязычную цифровую новостную платформу в регионе, где основные СМИ публикуют предвзятые новости и контент, пытаются влиять на жителей региона с помощью дезинформации».

Редакция TRT Balkan нацелена на аудиторию более чем 30 миллионов человек из региона и балканской диаспоры и будет включать контент на нескольких языках, в том числе албанский, BHS (боснийский, хорватский, сербский) и македонский.

Как и другие международные новостные платформы TRT, TRT Balkan также будет публиковать контент в YouTube, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.

Офисы TRT Balkan в Скопье и Сараево позволят предоставлять объективные и надежные новости со всего Балканского региона.

TRT Balkan — это еще один шаг к тому, чтобы голос Турции был услышан во всем мире, подчеркнул Мехмет Захид Собаджи.

Платформа является частью планов TRT по глобальному расширению. Базирующийся в Анкаре холдинг уже поддерживает пять различных международных каналов: TRT World, TRT Arabi, TRT Russian, TRT Deutsch и TRT Francais.