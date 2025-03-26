ТУРЦИЯ
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Турция привлекла китайские автомиллиарды
Вслед за BYD компания Chery вкладывает миллиард долларов в производство электромобилей в Турции, что позволит создать тысячи рабочих мест и научный центр
Турция привлекла китайские автомиллиарды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручает сертификат признательности представителям компании во время мероприятия, посвященного презентации Стратегии промышленности и технологий 2030 года в Президентском комплексе в Анкаре. / AA
26 марта 2025 г.

Китайский автопроизводитель Chery инвестирует 1 млрд долларов в строительство завода в турецком Самсуне, где будут производиться электромобили нового поколения и их комплектующие с годовой мощностью 200 тыс. единиц.

Проект предусматривает создание научно-исследовательского центра и обеспечит работой более 5 тыс. человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил представителям китайского автогиганта сертификат признательности на презентации Стратегии промышленности и технологий 2030 года в Президентском комплексе.

Это уже вторая крупная инвестиция китайских автопроизводителей в Турцию. Ранее компания BYD подписала соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции также на сумму 1 млрд долларов.

Согласно достигнутой договоренности, BYD построит в Турции завод по производству электромобилей и подзаряжаемых гибридов мощностью 150 тыс. автомобилей в год, а также центр исследований и разработок в области устойчивой мобильности. Ожидается, что производство начнётся в конце 2026 года и создаст до 5 тыс. прямых рабочих мест.

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