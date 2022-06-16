Совет Китая заявил о перестановках в кабинете министров в преддверии XX съезда Коммунистической партии КНР. Помимо прочего, свой пост покинул занимавший его несколько лет замминистра иностранных дел Лэ Юйчэн, пишет Bloomberg.

Также произошли и другие перестановки: Чжан Биюн был назначен председателем газеты Science and Technology Daily, Цюй Цивэнь уволен с поста замминистра экологии и охраны окружающей среды, а Жэнь Хунбинь — с поста замглавы комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами и так далее.

Из-за увольнения с поста замминистра Юйчэна, известного своей пророссийской позицией, возникает вопрос о том, потеряет ли свое кресло нынешний министр иностранных дел Китая Ван И. Лэ Юйчэн неоднократно заменял его на официальных мероприятиях в последнее время.

В комментарии изданию аналитик-китаевед Eurasia Group Нил Томас предположил, что решение Пекина об увольнении Лэ может быть связано с озабоченностью членов коммунистической партии чрезмерным сближением Китая и России. Ее вторжение в Украину «разрушило связи с Западом и ослабило глобальную экономику», и потому «представителям внешнеполитических ведомств необходимо налаживать отношения с США и Евросоюзом», сказал эксперт. «Однако непрозрачность политики китайской элиты делает невозможным определение точных причин такого шага», — добавил Томас.

Юйчэн начал свою карьеру в МИДе Китая в 1980-е, в департаменте, который специализировался на связях с СССР. Он дважды работал в китайском посольстве в Москве, затем был назначен послом в Казахстане в Индии.

В мае на конференции в Пекине Лэ выступил с речью, в которой раскритиковал внешнюю политику стран Запада и отметил, что они используют украинский кризис «для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца».

Ранее стало известно, что авторитетные китайские эксперты, в том числе долгие годы консультировавшие первых лиц страны, и отставные дипломаты критически высказываются о политике и военной кампании Москвы в Украине, несмотря на превалирующую публичную поддержку Кремля. Среди причин будущего поражения они выделяют постоянное ослабление России с момента распада СССР из-за провалов во внутренней и внешней политике. Упадок страны «очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах, он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности», считают они. Другой причиной неудач в войне с Украиной эксперты называют крах стратегии блицкрига и неспособность добиться быстрой победы, из-за которых Россия оказалась в тяжелом финансовом положении.