Белый дом и американский президент Джо Байден утрачивает влияние на страны Латинской Америки, пишет Times. В то же время за последние несколько лет Китай постоянно выступал с предложениями в адрес испытывающих затруднения латиноамериканских государств. Из-за этого США вскоре могут оказаться для них в статусе «неинтересного соседа».

В статье Times ее автор предупреждает о возвращении в Южную Америку «розовой волны» — повороте к левым политическим течениям. Уже в ближайшее воскресенье в Колумбии пройдет второй тур президентских выборов, в ходе которых может победить один из представителей этой «волны» Густаво Петро. В то же время в Бразилии в октябре могут не выбрать правого автократа Жаира Болсонару, и в этом случае регион почти полностью развернется налево. Новые латиноамериканские лидеры относятся к США с огромным недоверием.

Байден упустил из рук «свое полушарие», ранее заявляла администрация его предшественника Дональда Трампа, и Китай решил воспользоваться этой ситуацией.

У ослабления влияния США на Латинскую Америку есть две причины, считает автор статьи. Первая связана с крахом доверия к глобальной лидерской позиции США в мире. Эта тенденция сложилась еще при Трампе, однако ситуацию усугубил поспешный и непродуманный уход американских войск из Афганистана. «Поставки оружия Украине, но с условием, что оно не будет пущено против России, лишь усилили впечатление, что Байден не очень-то радеет за дело Запада, — утверждается в статье. — Что характерно, чуть ли не самые низкие рейтинги доверия к лидерству США у ближайших соседей Америки — Канады и Мексики».

Вторая причина — в упомянутом приходе новой «розовой волны» и победе на выборах левых политиков в Мексике, Аргентине, Боливии, Перу и Гондурасе, которые изначально не были лояльно настроены к США.

«Новая волна» в Латинской Америке является «сложным вызовом» для США, и не только «из-за отчаявшийся толпы мигрантов у их рубежей, уверен автор Times. «Все чаще решения попавшим в передрягу латиноамериканским правительствам предлагает не Вашингтон, а Пекин, — подчеркнул журналист. — Китайская коронавирусная дипломатия дала Латинской Америке 300 млн вакцин, в некоторых странах даже наладили местное производство».

Была надежда, что отношения двух Америк наладятся после их июньского саммита в Лос-Анджелесе, однако он, по мнению автора статьи, провалился. Байден решил не приглашать на него левых диктаторов из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, после чего встречу бойкотировали другие страны, в том числе Мексика. Бразильский лидер Болсонару, который все еще находится в хороших отношениях с Трампом, решил, что после промежуточных выборов в ноябре американский президент наверняка станет «хромой уткой», и согласился приехать всего на один день.

После поворота налево Латинской Америки и других южных государств у новых латиноамериканских лидеров может возникнуть ощущение, что китайская модель — более благовидный путь к прогрессу, чем американский вариант, сказано в статье.