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США расследуют обнаружение американских чипов в российской технике
После того, как в российской боевой технике обнаружили западную электронику, США начали расследование этого «инцидента». Чипы были найдены в радиолокационных системах, беспилотниках и танках
США расследуют обнаружение американских чипов в российской технике
Фото: Reuters / Others
16 июня 2022 г.

ФБР и представители Министерства торговли США проводят расследование среди американских технологических компаний по поводу западных чипов, обнаруженных в российской военной технике. Как пишет The Washington Post, они были найдены в радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления и боевых кораблях.

«Наша цель — попытаться отследить этого американского поставщика», чтобы определить, «как электроника попала в эту систему вооружения», пояснил один из чиновников американского Минторговли. Обнаружение чипа определенной компании в российском оружии «не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании», но значит, что «мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему».

ФБР интересуется сотрудничеством компании с организациями и посредниками из списка бюро, рассказал юрист одной из технологических компаний, с которой связывались представители американских властей для восстановления цепочки поставок электроники России. При этом обнаружение западной электроники в вооружении российской армии может быть обусловлено использованием Москвой оборудования, произведенного до 2014 года и закупленного у США, говорится в публикации.

После аннексии Крыма в 2014 году США и Россия перестали заключать крупные военные контракты, заявлял Белый дом. В 2018 году Госдеп продлил действие санкций против «Рособоронэкспорта», в соответствии с которыми американские власти не могут вступать в какие бы то ни было отношения с компанией и ее дочерними подразделениями.

Вскоре после вторжения в Украину в феврале 2022 года США ввели блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, которые затронули 22 организации. В числе прочего под ограничения попали фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии.

Хотя об импортозамещении в России заявляли с 2014 года, российская оборонная отрасль не смогла отказаться от деталей европейского и американского происхождения, писал TRT на русском. В российское военной технике более чем в 800 образцах они все еще используются, говорили аналитики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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