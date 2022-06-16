В Бангладеш тысячи мусульман вышли на улицы

В Бангладеш тысячи мусульман вышли на улицы, чтобы выразить свою позицию относительно растущих антиисламских настроений в Индии. Несколько дней назад представители правящей радикально-националистической партии оскорбительно высказывались о пророке Мухаммаде, что вызвало волну возмущения в исламском мире. В результате руководство партии заявило, что виновники скандала были отстранены от должностей. #Бангладеш #исламофобия #Индия #trtнарусском