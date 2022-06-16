ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Бангладеш тысячи мусульман вышли на улицы
В Бангладеш тысячи мусульман вышли на улицы, чтобы выразить свою позицию относительно растущих антиисламских настроений в Индии. Несколько дней назад представители правящей радикально-националистической партии оскорбительно высказывались о пророке Мухаммаде, что вызвало волну возмущения в исламском мире. В результате руководство партии заявило, что виновники скандала были отстранены от должностей. #Бангладеш #исламофобия #Индия #trtнарусском
Бангладеш / Others
16 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us