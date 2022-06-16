Лидеры европейских стран приехали в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Украину. В рамках визита они уже побывали в разрушенном Ирпене, после чего направились в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Самым острым остается вопрос финансовой помощи и поставок вооружения в Украину в условиях продолжающейся войны с Россией. #trtнарусском #украина #европа #киев #макрон #шольц #новости #ес #оружие #зеленский #война #нетвойне #президентукраины