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Лидеры европейских стран приехали в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Украину. В рамках визита они уже побывали в разрушенном Ирпене, после чего направились в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Самым острым остается вопрос финансовой помощи и поставок вооружения в Украину в условиях продолжающейся войны с Россией. #trtнарусском #украина #европа #киев #макрон #шольц #новости #ес #оружие #зеленский #война #нетвойне #президентукраины
Лидеры европейских стран приехали в Украину / Others
16 июня 2022 г.
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