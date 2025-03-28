ПОЛИТИКА
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В Албании появится итальянский депортационный хаб
Италия переоборудует свой пустующий миграционный лагерь в Албании в центр депортации для тех, кому отказано в претензиях на убежище
В Албании появится итальянский депортационный хаб
/ Reuters
28 марта 2025 г.

Итальянское правительство приняло решение переориентировать пустующий миграционный центр в албанском поселке Гядер в хаб для репатриации мигрантов, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены.

Лагерь, построенный в рамках миграционной политики премьер-министра Джорджа Мелони, был задуман как пункт обработки заявлений от мигрантов, прибывающих по морю. Однако в силу юридических препятствий, связанных с постановлением Европейского суда, его использование неоднократно блокировалось итальянскими судами. В частности, суд ЕС постановил, что депортация невозможна, если в стране происхождения мигранта есть хоть одна потенциально небезопасная зона.

Согласно принятому в пятницу декрету, теперь в Албанию можно будет выдворять мигрантов, находящихся на территории Италии с действующим предписанием об депортации. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что это позволит немедленно запустить лагерь в Гядере.

В 2023 году Италия депортировала чуть более 4 тыс. нелегальных мигрантов — в три раза меньше, чем Франция или Германия. План Мелони предполагал обработку до 36 тыс. заявлений в год с последующей быстрой депортацией в страны, признанные безопасными.

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