В то время как боевые действия в Украине препятствуют возобновлению экспорта украинского зерна на Ближний Восток и в Северную Африку (БВСА), у государств региона растет неуверенность в собственной продовольственной безопасности.

Эти опасения, однако, придают и позитивные импульсы, если говорить о происходящих в арабском мире интеграционных процессах, заставляя региональных акторов активизировать усилия по формированию экономических сообществ, чтобы путем совместной работы преодолевать общие угрозы и вызовы и намечать пути общего развития, выходящие за рамки продовольственных вопросов. Тем более что украинский кризис уже привел к проблемам с цепочками поставок и в иных сферах, что спровоцировало инфляцию и росту цен в БВСА.

Пять сфер взаимодействия

На фоне этих событий 29 мая 2022 года Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания подписали в Абу-Даби «Соглашение о промышленном партнерстве для устойчивого экономического роста». Обозначенное в документе партнерство должно способствовать экономическому росту и сотрудничеству в пяти секторах: продовольствие, сельское хозяйство, удобрения; фармацевтика; текстиль; металлы и полезные ископаемые; нефтехимия.

Кроме того, оно будет включать в себя совместные промышленные проекты между странами, которые будут содействовать дальнейшей экономической интеграции и позволят им достичь производственной самодостаточности.

В рамках соглашения о промышленном партнерстве выделен инвестиционный фонд в размере 10 миллиардов долларов, которым будет управлять эмиратский ADQ Holding. В ходе налаживания партнерства будет создан трехсторонний высший комитет во главе с министрами, подписавшими соглашение.

Кроме того, будет сформирован исполнительный комитет, состоящий из заместителей министров и представителей соответствующих ведомств и секторов. Комитет будет работать с частным сектором над расширением возможностей, а страны-участницы определят заинтересованные стороны и порядок действий для реализации проектов.

Подписанное тремя государствами соглашение в первую очередь будет направлено на обеспечение их продовольственной безопасности. Если говорить о краткосрочной перспективе, то речь идет прежде всего об «импортозамещении» зерновых. Участники соглашения сосредоточатся на реализации программ по увеличению собственного производства пшеницы, ячменя и кукурузы, чтобы постепенно снижать закупки этой продукции у третьих стран.

Египет, хотя и один из крупнейших импортеров зерна, но одновременно является ведущим производителем зерновых, а также иных сельскохозяйственных продуктов и продуктов их переработки. Долина реки Иордан в Хашимитском королевстве также обладает большим потенциалом для роста производства сельскохозяйственных продуктов, она отличается разнообразными биоклиматическими и экологическими условиями, которые способствуют высоким техническим характеристикам местной продукции.

В свою очередь инновационные технологии, новые виды удобрений и инвестиции, которые могут быть предоставлены ОАЭ, будут использоваться в сельском хозяйстве и ирригации в этих странах и помогут развитию не только в области выращивания зерновых, овощей, но и увеличат возможности трех стран в сфере животноводства и производства продуктов питания.

Следующей сферой взаимного сотрудничества и инвестиций должна стать фармацевтика. Все три страны — ОАЭ, Египет и Иордания являются одними из крупнейших центров по производству лекарств в регионе с более чем 200 фармацевтическими заводами и экспортом в 90 стран на сумму более 1 миллиарда долларов.

Стоимость фармацевтического рынка в этих странах оценивается в 9 миллиардов долларов с годовым темпом роста 7 процентов.

Еще одним направлением взаимодействия «тройки» будет обработка металлов и их добыча. Стоимость рынка железа, алюминия, металлов и стали в трех странах оценивается в 13 миллиардов долларов с ежегодным темпом роста в 2 процента. ОАЭ входят в пятерку крупнейших мировых производителей алюминия.

В металлургическом секторе (алюминий, железо, кремнезем и калий) есть возможности для проектов стоимостью 23 миллиарда долларов с использованием этих материалов для производства более ценных продуктов, таких как стекло, электрические провода, автомобильные компоненты, солнечные батареи и микроэлектронные чипы, а соответствующие производственные мощности могут быть созданы во всех трех странах.

К числу иных приоритетных направлений сотрудничества также относятся текстильная и нефтехимическая промышленность. Египет и ОАЭ смогут оказать поддержку Иордании в создании на ее территории новых производств этих направлений, что будет способствовать снижению сектора услуг в ее экономике. Египет же уже является признанным лидером в производстве текстильной продукции, а инвестиции из Эмиратов лишь укрепят эту отрасль.

От продовольственной безопасности к военной промышленности

Однако перечисленные области хотя и, безусловно, являются важными для запуска интеграционных программ, но в дальнейшем акцент предполагается сделать на развитии промышленных производственных мощностей трех государств, способных производить передовую продукцию. Об этом заявил шейх Мансур бин Заид аль-Нахайян, заместитель премьер-министра и Министр по делам президента ОАЭ:

«Партнерство [трех государств] воплощает в себе видение президента Его Высочества шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна по укреплению промышленной интеграции с арабскими странами и остальным миром, чтобы мы могли совершить значительный скачок в промышленном секторе и превратить его потенциал в движущую силу экономики. Промышленность является основой крупнейших экономик мира. Благодаря своим возможностям, эффективной политике и текущему вниманию к развитию передовых технологий и логистической инфраструктуры мы уверены, что ОАЭ могут создать глобальный экономический центр, используя промышленное партнерство по всему региону».

В данном случае показательно и то, что Абу-Даби не стесняется брать на себя ответственность за этот интеграционный экономический проект, прямо заявляя о своей ключевой роли в нем.

Таким образом, укрепление взаимодействия этих трех государств может иметь далеко идущие перспективы. Обращает внимание выбор ОАЭ в качестве своих партнеров государств, не участвующих в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), то есть стран, не являющихся в первую очередь ориентированными на добычу и экспорт нефти и газа, а тех, которые сосредоточены на развитии собственных промышленных мощностей. Совокупные мощности всех трех государств составляют около 26% от всего региона БВСА.

Эмираты уже более десяти лет назад отошли от экономики, ориентированной на продажу углеводородов и вместо этого не только стали важным финансовым центром БВСА, но мира, смогли создать современную промышленность. Поэтому экономический союз с тем же Египтом, который является одним из промышленных лидеров БВСА, как и с Иорданией, у которой нет иных перспективных направлений развития экономики, кроме производств, имеет под собой устойчивую платформу и может привести к промышленному прорыву в регионе.

Следует иметь в виду, что эти государства обладают и наиболее развитой военной промышленностью в арабском мире. Египет имеет мощности по производству бронетехники, включая танки, артиллерию, способен производить по лицензии и боевые самолеты. В то время как ОАЭ, создавшие Корпорацию оборонной промышленности Эмиратов (EDGE), также выпускают различные виды вооружений, в том числе и национальной разработки, созданные собственными конструкторскими бюро с привлечением специалистов, это касается бронемашин, беспилотников, в том числе ударных и других видов вооружений и военной техники.

При этом Абу-Даби уже смогли наладить военно-техническое сотрудничество с Иорданией, в которой еще в 1999 году указом главы государства было создано «Конструкторское бюро имени короля Абдаллы II» (King Abdulla II Design and Development Bureau — KADDB), которое в 2004 году было преобразовано в «Военно-промышленный холдинг имени короля Абдаллы II».