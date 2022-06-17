В 2021 расходы российских компаний на защиту окружающей среды заметно выросли — на 18%, до рекордных 988,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, составленном на данных Росстата.

Рекордным стал не только объем экологических трат, но и величина его абсолютного прироста — на 151 млрд руб. в сравнении с 2020 годом. В пандемийный 2020 год экологические траты выросли на 13,3%, или на 98,3 млрд руб.

«Эти дополнительные инвестиции обеспечили добывающая отрасль и обрабатывающая промышленность, крупнейшие и важнейшие секторы российской экономики, к которым предъявляются максимально высокие экологические требования, — приводятся в исследовании слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой. — Даже с учетом инфляционных процессов столь бурного роста зеленых инвестиций не наблюдалось за последние два десятилетия. Эти цифры свидетельствуют о крупных вложениях бизнеса в зеленую инфраструктуру и отражают включение российских предприятий в 2021 году в мировую ESG-повестку. Можно ожидать, что в 2022 году на фоне очередного кризиса ситуация несколько изменится. Ранее экологические инвестиции падали в кризисные годы: в 2009 году — на 20%, в 2015–2016 годах – на 4,3% и 8%».

Вложенный российскими компаниями в экологию триллион делится по двум направлениям — текущие затраты и инвестиции. На первую из статей расходов пришлось почти две трети общей суммы, или 664,7 млрд рублей: речь идет о затратах на очистку сточных вод, обращение с отходами, экологическую сертификацию, капитальный ремонт оборудования и так далее. На экологические инвестиции, в том числе строительство новых и реконструкцию действующих объектов по охране окружающей среды, было потрачено 299,4 млрд руб.

При этом именно на инвестиции пришелся основной рост природоохранных расходов (по сравнению с 2020 годом они выросли в полтора раза, на 103,4 млрд руб.). В числе прочего, предприятия потратили 130,3 млрд руб. на охрану атмосферного воздуха — в первую очередь на строительство установок для улавливания вредных веществ, на втором месте по уровню расходов оказались инвестиции в оборудование для очистки сточных вод — 92,5 млрд руб. Еще 47,5 млрд рублей было потрачено на защиту земель, в том числе гидротехнические и противоселевые сооружения.

Около 48% всех расходов на экологию пришлось на десять регионов, среди которых индустриально развитые и урбанизированные территории, в тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ (81,1 млрд руб., также стал лидером по приросту расходов — 57,8 млрд руб., или 248%), Красноярский край (66,6 млрд руб.), и Москва (58,2 млрд руб.). В десятку лидеров также вошли уральские области — Свердловская (42,6 млрд руб.) и Челябинская (33,2 млрд руб.), а также Татарстан (30,6 млрд руб.).

Меньше всего расходов на защиту окружающей среды оказалось у республик Северного Кавказа. Самые маленькие затраты по этой статье зафиксированы в Ингушетии — 28 млн руб., Чечне — 175 млн руб. и Калмыкии — 288 млн руб. Среди десяти регионов с наименьшими тратами также оказались Тыва (309 млн руб.) и Алтай (309 млн руб.).

В 2020 году российские предприятия увеличили вложения в экологию на 97,2 млрд руб., бизнесмены потратили более 640 млрд руб. на защиту воздуха, воды и почвы от загрязнений, сообщали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Еще 196 млрд руб. предприниматели вложили в экологические инвестиции.

«Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд руб., или на 13,1%, до 836,5 млрд руб.», — говорилось в исследовании.

Больше всего денег из трат бизнеса на экологию ушло на очистку сточных вод — 243,9 млрд руб., на обращение с отходами — 250,1 млрд, а также на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 81,9 млрд руб.