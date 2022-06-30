ООН: Отток человеческого капитала из Кыргызстана достиг беспрецедентных масштабов

В Кыргызстане более четверти населения проживают за чертой бедности. Такие данные приводит ООН и бьет тревогу из-за огромных масштабов эмиграции из страны. Денежные переводы из-за границы достигают почти 30 процентов ВВП республики. #trtнарусском #кыргызстан #эмиграция #ввп #капитал #новости