ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ООН: Отток человеческого капитала из Кыргызстана достиг беспрецедентных масштабов
В Кыргызстане более четверти населения проживают за чертой бедности. Такие данные приводит ООН и бьет тревогу из-за огромных масштабов эмиграции из страны. Денежные переводы из-за границы достигают почти 30 процентов ВВП республики. #trtнарусском #кыргызстан #эмиграция #ввп #капитал #новости
В Кыргызстане более четверти населения проживают за чертой бедности. Такие данные приводит ООН и бьет тревогу из-за огромных масштабов эмиграции из страны. Денежные переводы из-за границы достигают почти 30 процентов ВВП республики. / Others
30 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us