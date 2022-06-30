ПОЛИТИКА
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Коканд — туристическая столица тюркского мира
В 2022 году Организация тюркских государств объявила Коканд туристической столицей и призвала историков углубиться в исследования Кокандского ханства, которое дало толчок развитию всей Центральной Азии. Накануне в Узбекистане прошла международная научная конференция «Место Кокандского ханства в формировании культурного наследия и развитии государственности тюркских народов». #trtнарусском #Коканд #Узбекистан #туристическаястолица
Коканд / Others
30 июня 2022 г.
Истории
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