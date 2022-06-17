Турецкий Красный Полумесяц и Meta заявили о начале сотрудничества для привлечения доноров крови, сообщает Daily Sabah.

Благодаря запуску нового проекта все доноры смогут найти онлайн пункты сдачи крови и ближайшие офисы Красного Полумесяца. Также создание платформы упростит регистрацию пользователей соцсети для сдачи крови.

Глава турецкого Красного Полумесяца, доктор Керем Киник заявил, что запуск проекта особенно поможет в случаях экстренного поиска доноров, когда запасы крови нужны будут немедленно. В других странах проект «Сдача крови» для Facebook-пользователей был запущен в 2017 году и с тех пор в нем приняли участие 145 млн человек из соцсети.

«Мы объединяем людей, нуждающихся в запасах крови, и доноров, а Facebook помогает найти людей с разным опытом, из разных компаний и обществ, — рассказал Киник. — Мы счастливы, что проект международной поддержки доноров крови пришел и в Турцию, это поможет привлечь внимание к этой проблеме и увеличить число доноров». Он отметил, что турецкий Красный Полумесяц открыл 300 филиалов по всей стране для сдачи крови и обеспечил ее запасами 1,5 тыс. больниц.

На вечере, посвященном открытию проекта, директор по общественным отношениям Meta на Ближнем Востоке и в Африке Кохо Боакье сообщил, что проект «Сдача крови» был вдохновлен людьми из разных стран мира, которые искали доноров через Facebook для своих близких.

«Мы заметили, что мы с помощью нашей платформы можем сделать больше для того, чтобы соединить людей по всему миру, мы можем вдохновлять волонтеров для сдачи крови и давать доступ к ее проверенным запасам, — сказал он. — Мы рады сообщить, что сделали большой шаг в этом направлении в Турции, где будем распространять информацию о местных банках крови, чтобы бороться с ее дефицитом».

Благодаря проекту «Сдача крови» количество доноров среди людей в США, которые никогда до этого не сдавали кровь, увеличилось на 19% за два месяца после его запуска. В Великобритании на рассылку от этой платформы подписались 450 тыс. человек.