Любители лапши в азиатских странах столкнулись с ростом цен на этот продукт из-за дефицита пшеницы, проблем с энергоносителями и логистикой в мире, пишет The Guardian.

На поставках сказалась не только война в Украине, но также засуха и наводнения, обрушившиеся на страны в прошлом году, из-за которых цены на пшеницу выросли в Китае (на 30%), Южной Корее и Японии.

В Китае проблемы с запасами пшеницы начались еще в 2021 году, когда из-за наводнений была уничтожена часть урожая. Сейчас ситуация усугубилась из-за логистических и санкционных проблем. Из-за этого цены на рафинированную муку в стране уже выросли на 10% с начала года и продолжают увеличиваться. Из-за войны в Украине цены на пшеницу увеличились с $260 за тонну (в ноябре) до $475 за тонну в середине мая.

По словам аналитика Thomas Elders Markets в Австралии Эндрю Уайтло, из-за военной кампании России с рынков пропало около трети всей пшеницы в мире. «Наблюдается дефицит поставок. На цены на лапшу, естественно, сильнее всего влияет ситуация с пшеницей. В стоимости хлеба цена пшеницы составляет 10-15%, но в лапше она, скорее всего, выше», — заявил эксперт.

Одна из владельцев ресторана в Тайбэе Мама Лай рассказала изданию, что владеет заведением уже 30 лет, но никогда не видела такого роста цен. «По сравнению с прошлыми годами я заметила, что цены на лапшу заметно выросли за два-три последних года, и цены продолжают расти», — сообщила она.

Лапша является одним из основных продуктов питания для миллионов людей по миру, но особенно важен этот продукт для Азии. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей лапши, в этом регионе съедается 290 млн порций лапши быстрого приготовления в день, то есть 106,4 миллиарда порций в год. Китай лидирует в этом рейтинге среди азиатских стран: там в 2021 году было потреблено 44 млрд порций лапши. На втором месте — Индонезия с 13 млрд порций.

Власти индонезийской Джакарты до такой степени озабочены потенциальным дефицитом лапши, что министр экономики страны поднял эту тему на всемирном саммите в Давосе в прошлом месяце. В цене также выросла японская лапша соба, на стоимости которой сказался дефицит гречневой муки. О росте цен также беспокоятся власти Южной Кореи, где больше всего потребление лапши в расчете на каждого жителя страны. В мае Южная Корея столкнулась с ростом цен на пшеницу, которые достигли $400 за тонну в мае впервые за 13 лет.

В мае представители Всемирной продовольственной программы ООН потребовали прекратить блокировку украинских портов Россией, из-за которой под угрозу поставлен экспорт зерна. Такие действия являются «войной против глобальной продовольственной безопасности», и если порты не будут открыты, могут возникнуть «голод и возрастет вынужденная массовая миграция», сообщили в ООН.