ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает стратегическое партнерство с Африкой
МИД Турции поздравил министра иностранных дел Джибути Махамуда Али Юсуфа с избранием на пост председателя Комиссии Африканского союза
Турция поддерживает стратегическое партнерство с Африкой
МИД Турции / AA Archive
15 февраля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по итогам выборов в рамках 38-й Ассамблеи Африканского союза, состоявшихся 15 февраля.

Анкара поздравила нового председателя Комиссии Африканского союза, главу МИД Джибути Махамуда Али Юсуфа, а также других избранных членов.

В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит тесное сотрудничество с Африканским союзом, содействуя реализации «Повестки дня Африки – 2063» и развитию партнерских проектов.

МИД Турции также выразил благодарность Муссе Факи Махамату, завершившему свой срок на посту председателя Комиссии, за его вклад в укрепление отношений между Турцией и Африканским союзом.

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