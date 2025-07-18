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Новый коридор через Афганистан
Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали межправительственное соглашение о подготовке технико-экономического обоснования для Трансафганской железной дороги
Новый коридор через Афганистан
Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение по Трансафганской железной дороге / пресс-служба МИД Афганистана
18 июля 2025 г.

Узбекистан, Пакистан и Афганистан заключили рамочное межправительственное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта железной дороги по маршруту Термез — Найбабад — Майданшахр — Логар — Харлачи. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Документ был подписан 17 июля в Кабуле в ходе трехстороннего саммита. Подписи под соглашением поставили министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, министр железных дорог Пакистана Мухаммад Ханиф Аббаси и исполняющий обязанности министра общественных работ Афганистана Мухаммад Иса Сани.

Согласованный маршрут был определен сторонами еще в июле 2023 года на переговорах в Исламабаде. Заказчиком ТЭО станет трехсторонний проектный офис развития международных транспортных коридоров, созданный в мае 2023 года в Ташкенте. Его филиалы действуют в Кабуле и Исламабаде.

В тот же день трансафганский проект обсуждался на встрече министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани. Саидов отметил трехкратный рост товарооборота между Ташкентом и Кабулом за последний год и подчеркнул важность укрепления регионального сотрудничества.

По его словам, Узбекистан продолжает выступать за размораживание афганских активов, решение гуманитарных проблем и вовлечение Афганистана в международные платформы. Хаккани в ответ высоко оценил «дух братства и конструктивного сотрудничества», подчеркнув, что реализация железнодорожного проекта может стимулировать развитие региона.

Идея Трансафганской железной дороги была выдвинута в 2018 году. Цель — соединить Узбекистан с Пакистаном через Афганистан, создав прямой сухопутный маршрут от Центральной Азии к Аравийскому морю. Протяженность трассы составит более 700 км.

Сначала стоимость проекта оценивалась в $5 млрд, затем — в $7 млрд. Один из рассматриваемых форматов реализации — государственно-частное партнерство по схеме строительства, эксплуатации и последующей передачи.

Ожидается, что после реализации проекта доставка грузов из Центральной Азии в пакистанские порты займет не недели, а считанные дни.

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