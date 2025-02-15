Санкции США против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана вызвали резкую критику в ООН. Специальный докладчик по вопросам независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертуэйт назвала их атакой на верховенство закона и угрозой для системы международного правосудия.

«МУС создан для расследования самых серьезных преступлений, включая геноцид и военные преступления. Санкции против его сотрудников — это прямая атака на борьбу с безнаказанностью», — заявила она в интервью «Анадолу».

Саттертуэйт предупредила, что последствия могут оказаться гораздо масштабнее, чем просто давление на конкретного прокурора.

«Этот указ Трампа предусматривает жесткие санкции, включая блокировку счетов, запрет на поездки и возможные уголовные преследования. Сегодня под ударом Карим Хан, но завтра США могут объявить преступниками всех, кто сотрудничает с судом», — отметила она.

Санкции введены в ответ на ордер, который МУС выдал на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления в Газе. Однако их эффект распространяется гораздо шире.

«Это не санкции против конкретного дела. Это удар по всей системе международного правосудия», — подчеркнула спецдокладчик ООН.

Саттертуэйт призвала 125 государств-участников Международного уголовного суда немедленно отреагировать на действия Трампа.

«Эти страны взяли на себя обязательства поддерживать суд и сотрудничать с ним. Теперь они должны дать понять, что санкции США незаконны и не будут применяться», — заявила она.

Спецдокладчик предложила усилить финансовую поддержку суда, чтобы компенсировать возможные потери из-за давления Вашингтона.

«Если мировое сообщество промолчит, это станет прецедентом. Любая страна, опасающаяся расследований МУС, сможет прибегнуть к санкциям и уничтожить независимость международного правосудия», — предупредила Саттертуэйт.

Она также подчеркнула, что союзники США, включая страны ЕС, должны занять жесткую позицию и дать понять Вашингтону, что этот шаг неприемлем.

«Эти санкции — посягательство на правосудие. Если их не остановить, завтра на месте Карима Хана может оказаться любой судья или прокурор, расследующий преступления, которые невыгодны Вашингтону», — резюмировала спецдокладчик ООН.