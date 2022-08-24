Греческий монастырь в Турции

Монастырь Вазелон расположен рядом с турецким городом Трабзон. Это один из первых греческих монастырей в Анатолии, предполагается, что он был построен в 270 году н.э. Сейчас сюда добраться довольно сложно, потому что природа почти полностью поглотила район. Внутри монастыря можно найти сохранившиеся фрески. Многие из них были вывезены отсюда в 1916-1937 годах, во время русской оккупации Трабзона. #trtнарусском #Вазелон #греческий монастырь #Турция