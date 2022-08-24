ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Греческий монастырь в Турции
Монастырь Вазелон расположен рядом с турецким городом Трабзон. Это один из первых греческих монастырей в Анатолии, предполагается, что он был построен в 270 году н.э. Сейчас сюда добраться довольно сложно, потому что природа почти полностью поглотила район. Внутри монастыря можно найти сохранившиеся фрески. Многие из них были вывезены отсюда в 1916-1937 годах, во время русской оккупации Трабзона. #trtнарусском #Вазелон #греческий монастырь #Турция
Вазелон / Others
24 августа 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us