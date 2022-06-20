Эмиграция сегодня — это не билет в один конец. Потому так легко россиянами на волне паники в начале войны в Украине принималось решение убежать, уехать, улететь. Эксперты до сих пор расходятся в оценках, сколько же человек тогда покинуло Россию, хотя чиновники уверенно заявляют о том, что 85% из них уже вернулись. Еще один щекотливый вопрос касается профессии пытавшихся иммигрировать: откуда взялась эта статистика? У покидающих страну профессию ведь не спрашивают…

Сколько уехали?

Считается официально, что с конца февраля 2022 года из России уехало около 100 000 человек, но в реальности вряд ли эта цифра отражает реальный поток репатриантов и вернувшихся. Как бы то ни было на самом деле, но эта волна эмиграции, пожалуй, действительно самая большая за последние два года и однозначно — самая внезапная. Однако и она не означает, что раньше отток населения находился на низком уровне. В 2019-м, например, на ПМЖ в страны Европы, Азии и Америки выехало 438 000 россиян.

Кто уезжал из страны в 2022-м, оценить действительно трудно: миграционные службы не запрашивают профессию при выезде из страны. Поэтому данные разных источников существенно разнятся. Так, в конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что страну уже покинули 50-70 тысяч айтишников и еще около 100 тысяч намеревались сделать это в апреле.

А по оценкам «Руссофт» (это российское объединение компаний, разрабатывающих программное обеспечение), в феврале-мае из России уехали в совокупности до 40 тысяч IT-специалистов. Причем по утверждению ассоциации, две трети из них изначально выехали временно — для регистрации и организации зарубежных офисов продаж в нейтральных юрисдикциях, и до половины из них должны вернуться уже до конца года.

Почему вернулись?

Однако 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России», заявил, что большая часть специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, уже дома.

«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — уточнил Мишустин. Также он отметил, что в данном вопросе принятое правительством решение о поддержке данной сферы было «фундаментальным, очень важным», и оно «было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать».

Действительно, правительство предложило беспрецедентные меры поддержки для работников этой отрасли, которые включали отсрочку от армии и льготную ипотеку для айтишников. Эти меры, как объясняют эксперты, были призваны убедить сомневающихся остаться, а разочаровавшихся и успокоившихся — вернуться на родину и работать здесь.

Сработали они или просто сошла на нет паника — на самом деле трудно судить. Но GR-директор HeadHunter Виталий Терентьев говорит: если судить по резюме российских ИТ-специалистов, то интерес ИТ-специалистов к работе вне России стабилизировался, число желающих или готовых к переезду не растет и остается на уровне начала марта (40%).

Рост перспектив ИТ-сектора внутри страны, безусловно, сыграл свою роль. Спрос на специалистов очень высокий. В то время как за границей «жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности», перечислял глава РАЭК Плуготаренко.

К тому же в России необходимо заместить и в короткие сроки прекратившие работать в стране сервисы, указывает Терентьев: «Сейчас хотя число ИТ-вакансий немного уступает уровню конца 2021 и начала 2022, конкуренция за рабочее место остается очень комфортной — 3 резюме на одну ИТ-вакансию, дефицит ИТ-кадров сохраняется и по-прежнему оценивается в сотни тысяч специалистов». В данные условия выгодно возвращаться даже тем, кто уже давно уехал и кто вообще не думал о переезде назад.

Чего не выдержали?

Также нельзя забывать и про то, что многие уезжавшие, но уже вернувшиеся просто на своем опыте осознали, что иммиграция — не туризм, что жить в другой стране, со своими порядками, правилами, языком — это труд, и труд нелегкий.

«Эмиграция всегда была серьезным психологическим испытанием, — подтверждает GR-директор HeadHunter Терентьев. Многие, кто принял решение покинуть Россию, поддались панике, которая в подобных делах не должна быть советчиком. Потому и не помогает «синдром эмигранта».

«Решение уехать было больше импульсным, а не рациональным. Но не у всех из них было предложение о работе, сумма на долгосрочное проживание за рубежом, знание образа жизни и культуры страны для релокации, — разворачивает мысль эксперт. — Теперь на решение вернуться влияет много личных обстоятельств, у многих в России остались семьи, в том числе пожилые родственники».

«Не зря говорят, что не надо путать туризм с эмиграцией, — признался «Московскому Комсомольцу» программист Арсений, уехавший в Кыргызстан. — Я очень много где был раньше, даже до Австралии с Японией добрался. Думал, я такой, человек мира. Но спустя три месяца — я же в начале марта уехал — понимаю, что ошибся. Если первый месяц все было ново, прикольно «на новичка», что ли… Сейчас все достало, даже не хочу на улицу выходить. Все не свое, все чужое. Да, ностальгия замучила». На днях Арсений возвращается в Россию, работу он уже нашел.

Последняя капля

А вот у Анатолия главной причиной возвращения из Еревана в Москву является дорогой интернет в Армении: он в 10-20 раз дороже, чем в России. «У меня весь бизнес в интернете, — поясняет Анатолий. — 24/7 нужен большой постоянный трафик. Для меня тарифы здесь просто разорительны».

«Кроме того, климат непривычный. К жаре мы еще как-то были готовы, — смеется Анатолий. — А вот к жаре с пылью нет. Начало июня, за бортом 32 градуса. Нечем дышать — пыльно, от машин чад идет, все гудит… Даже я уже тоскую по нашему зеленому московскому дворику. Жена просто изнывает. Дома она имела широкий круг знакомств, подруги, родственницы, одноклассники... Здесь не вписалась. Хотя прошло уже два с лишним месяца, как мы приехали...»

«Для моей семьи последней каплей стала моя сумка, которую я на стрессе от релокации сама потеряла в парке, — рассказала TRT на русском Юлия, уехавшая с мужем-программистом и двухлетней дочерью в Казахстан. — В сумке были телефон и банковские карты. Восстановить все это — слишком непросто. Плюс наша дочь в незнакомой среде испытывает дикий стресс, она не может привыкнуть к новой еде, к новой квартире. Мы решили больше не мучать ее, не мучать себя и возвращаться».

Эксперты выделяют несколько основных причин, почему русские сейчас возвращаются в Россию. На новом месте невозможно найти работу с условиями оплаты труда, как в России или хотя бы схожими. Выяснилось, что уровень жизни в странах ближнего зарубежья значительно ниже, чем в РФ. Безопасность, усиление русофобских настроений растет. Невозможность растить детей в русскоязычной среде. Но главное — в подавляющем большинстве случаев решения на самом деле были приняты в состоянии паники. И потом многим хватило всего месяца понять, что не были просчитаны даже минимальные риски переезда.