В мае Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня. Рост составил примерно 25% в месячном выражении и на 55% в годовом, пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

По информации таможенников, объем поставок нефти из России в Китай за месяц достиг почти 8,42 млн тонн (или 1,98 млн баррелей в сутки). Эти объемы включают поставки по магистрали Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и морские перевозки из портов России в европейской части страны, а также на Дальнем Востоке. До этого, в апреле объем импорта российской нефти составлял примерно 1,59 млн баррелей в день.

В связи с этим Москва стала главным поставщиком нефти для Китая, сместив бывшего главного поставщика — Саудовскую Аравию. Эр-Рияд в прошлом месяце экспортировал в эту страну 7,82 млн тонн нефти, или 1,84 млн баррелей в сутки, увеличив показатель на 9% в годовом выражении. На третьем месте оказался Иран с 260 тыс. тонн нефти. Китай ввозит энергоносители, добытые в этой стране несмотря на то, что она находится под санкциями США (как правило, закупая их через другие государства). Иранская нефть составляет 7% всех импортируемых в Китай энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам мая заняла второе место среди стран — экспортеров нефти в Индию. Эта страна за месяц закупила в России уголь на сумму около $331,17 млн и нефти на $2,22 млрд. Резкий рост поставок в Индию эксперты объясняли тем, что российская нефть продается с дисконтом, перекрывающим значительные затраты на ее транспортировку, из-за которых Индия ранее менее охотно закупала энергоносители у Москвы.

В конце мая стало известно, что Китай нарастил импорт российской нефти сорта ESPO, которую добывают в Восточной Сибири. Это произошло на фоне растущего спроса в связи с коронавирусом, а часть поставленных объемов отправляют в хранилища. За месяц 20 из 21 нефтяного танкера, загружаемого в порту Козьмино в Находке, направлялись в Китай. В апреле в эту страну отправлялись 27 из 32 танкеров с нефтью ESPO, в марте — 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. Другими покупателями российской нефти были нефтеперерабатывающие заводы в Японии и Южной Корее, а также на Гавайях.