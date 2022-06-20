Единый стандарт «все включено» (all inclusive) внедрят в российских отелях в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ростуризм.

По данным издания, принимать постояльцев по системе «все включено» смогут отели, где есть несколько ресторанов, один из которых круглосуточный, теплые бассейны и анимация для детей. Также на отели с разным количеством звезд распространят другой стандарт — «ультра все включено» (ultra all inclusive).

Планы ввести единый стандарт обслуживания для отелей озвучивались и раньше. Ростуризм говорил о них еще в 2021 году, когда начало поступать много жалоб от постояльцев на сервис в гостиницах (они утверждали, что на зарубежных курортах стандарт «все включено» заметно отличается от российского).

При этом, по словам вице-президента федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, введение единых правил для гостиниц улучшит ситуацию с сервисом, однако пока что речь о конкуренции с иностранными отелями не идет. Он уточнил, что предлагаемый Ростуризмом стандарт — это попытка дать отелям методологические пособия о том, что нужно предоставлять постояльцам.

«В России в принципе этот сегмент небольшой, потому что “все включено” работает исключительно в крупных отелях от 100-150 номеров. Думаю, что 200, максимум 300 отелей — это то, на что мы можем сейчас ориентироваться в данном формате», — заявил эксперт.

При этом, как считает владелец гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы, работать по системе «все включено» захотят не все. По его мнению, формат не станет рентабельным, даже с учетом роста турпотока внутри страны, а сам сервис не будет соответствовать европейскому уровню.

«Сейчас мы существуем в немного искусственных условиях. Россияне массово не выезжают за рубеж из-за неразберихи с авиабилетами — они дорогие, очень мало рейсов, — пояснил он. — Как только эта проблема решится, отток граждан за рубеж увеличится. Та их часть, которая имеет деньги, будет стремиться выехать из страны на отдых, потому что в любом случае соотношения цены и качества будет очень трудно достичь».

Разница, по словам отельера, заключается и в климате, и в локальных продуктах, и в более сглаженных колебаниях загрузки. «Скажем, турецкий высокий сезон — это минимум три-четыре месяца. В России высокий сезон в том же Краснодарском крае — это месяц», — добавил Теймурханлы.

Если же стандарт будет введен, это скажется на работе отелей: нагрузка на кухню очень сильно возрастет, и для ее работы нужно будет иметь как минимум три-четыре смены персонала. Также снизится выбор алкоголя, уверен эксперт.