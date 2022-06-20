Главный офис центрального комитета Коммунистической партии Китая подготовил документ под названием «Мнения об усилении партийного строительства при помощи привлечения пенсионеров в новой эпохе». Как сообщает Asian News International, в нем описываются негативные последствия пандемии COVID-19, с которыми столкнулись китайцы. Чтобы бороться с потенциальными протестами из-за безработицы и падения доходов в стране, к партстроительству предлагается привлекать пожилых и вышедших в отставку жителей страны.

Как сообщает издание, принятая китайскими властями политика нулевой терпимости к коронавирусу привела к падению экономики страны (тогда миллионы людей не могли покидать свои дома, и множество магазинов и предприятий были закрыты). В результате в стране начались протестные акции, а СМИ публиковали антигосударственные материалы. Чтобы бороться с этим, пенсионеров предлагается привлекать к несложной партийной работе и убеждать их проповедовать идеалы партии своим знакомым и соседям.

В «Мнениях» резерв пенсионеров, ранее работавших в партийных структурах, назвали «драгоценным состоянием партии и государства» и «важной силой» в достижении идеалов китайского социализма в новой эре. От упомянутых пенсионеров партия ожидает безоговорочной преданности и подчинения, говорится в публикации. В связи с этим предполагается, что их привлечение к работе позволит объединить вместе старые и новые партийные кадры. Среди задач, стоящих перед вышедшими на пенсию работниками, в «Мнениях» называется «преданность идее абсолютного верховенства партии», сохранение «великого духа партийного строительства» и «одобрение достижений партии». Также пенсионеры должны помогать в деле ассимиляции национальных меньшинств в Китае.

Ранее стало известно, что, по данным статистического управления Пекина, промышленное производство в стране в результате пандемии снизилось на 2,9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Розничные продажи упали на 11,1%, а инвестиции в основной капитал в апреле снизились на 0,82% по сравнению с прошлым годом вопреки прогнозу на рост. По мнению экспертов, цифры упали еще сильнее, чем ожидалось.

Сейчас китайская экономика испытывает на себе серьезное замедление на фоне восстановления жестких коронавирусных ограничений в Шанхае и других городах вдобавок к продолжающимся проблемам на рынке жилья. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе страны рухнул с 49,5 в марте до 47,4 в апреле. Именно этот показатель демонстрирует уровень деловой активности местных предприятий. Его снижение ниже планки в 50 пунктов отражает тенденцию на сокращение производственного сектора.

Новые ужесточения в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу уже далинегативный эффект за пределами Китая. Южнокорейский экспорт в КНР в апреле сократился на 3,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в результате чего рост совокупного экспорта упал до самого низкого уровня более чем за год. Аналогичные тенденции дали о себе знать в цепочках поставок из других стран Азии, которые обеспечивают Пекину приток таких важных товаров, как полупроводники и оборудование.

Максималистская линия страны на противодействие коронавирусной инфекции, которая отразила жесткость подходов Си Цзиьнпина, уже заставила инвестиционные банки и иностранных аналитиков ухудшить свои прогнозы по поводу экономического роста КНР. Так, есть уверенность, что ВВП Китая в текущем году упадет существенно ниже целевого показателя в 5,5%. Предположения варьируются в диапазоне от 3% до 4,5%.

Некоторые функционеры КПК полагают, что негативный эффект оказала и готовность «кормчего» считаться с амбициями России на украинском направлении. По их анонимным оценкам, такая линия поведения делает Пекин более изолированным на мировой арене, чем когда-либо за последние десятилетия. Антитезу действующему курсу этот круг разочарованных государственных деятелей видит в Ли, чье стремление к либерализации экономики, по предположениям, могло бы косвенно оживить отношения между КНР и США.