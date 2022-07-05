ПОЛИТИКА
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Собака случайно включила кухонную плиту и устроила пожар
В американском штате Миссури собака устроила пожар, пока хозяина не было дома. Огонь вспыхнул после того, как пес потянулся за кастрюлей и случайно включил кухонную плиту. Через несколько минут на плите загорелась сковородка и дом заволокло дымом. Прибывшие на место пожарные спасли двух собак и потушили пламя. Сообщается, что пострадавших нет. #trtнарусском #Миссури #собака #пожар
Собака / Others
5 июля 2022 г.
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