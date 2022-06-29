ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На форуме в Петербурге мороженое продавал робот-кассир
Робот-кассир Дуняша приняла участие в Петербургском экономическом форуме, привлекая внимание посетителей. Дуняша работала как продавец мороженого на одном из стендов форума. В образе советской буфетчицы Дуняша принимала заказы от посетителей, вела с ними диалог, читала стихи и рассказывала сказки. #trtнарусском #Петербург #экономический форум #робот-кассир #роботы #дуняша #кассир #россия
Дуняша / Others
29 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us