На форуме в Петербурге мороженое продавал робот-кассир

Робот-кассир Дуняша приняла участие в Петербургском экономическом форуме, привлекая внимание посетителей. Дуняша работала как продавец мороженого на одном из стендов форума. В образе советской буфетчицы Дуняша принимала заказы от посетителей, вела с ними диалог, читала стихи и рассказывала сказки. #trtнарусском #Петербург #экономический форум #робот-кассир #роботы #дуняша #кассир #россия