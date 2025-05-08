Трехдневное прекращение огня, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу утром 8 мая. В крупных городах Украины, по данным Reuters, ночь прошла тише обычного — не было зафиксировано ударов дронов и баллистических ракет, как это происходило ранее.

Однако, по сообщениям командования Военно-воздушных сил Украины, уже после начала действия режима прекращения огня российские самолеты сбросили управляемые бомбы на Сумскую область. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

О бомбардировке Белополья в Сумской области также сообщило издание «Суспільне Суми» со ссылкой на главу общины Юрия Зарко.

Пока не ясно, привело ли объявленное перемирие к паузе на линии фронта. Но, по информации источников Reuters, в утренние часы 8 мая на линии разграничения не было слышно звуков боя.

В самой России 8 мая также сохранялось напряжение. В отдельных регионах объявляли воздушную тревогу, над Липецком зафиксирован взрыв — предположительно, сбит беспилотник.

Ранее, в течение нескольких ночей беспилотники атаковали Москву и другие российские регионы. Из-за этого были закрыты московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — и приостановлены полеты. По данным Ассоциации туроператоров России, это затронуло как минимум 60 тыс. пассажиров.

Росавиация сообщает, что 89% самолетов, перенаправленных на запасные аэродромы, уже вернулись в аэропорты назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с массовыми отменами рейсов и сбоями в российских аэропортах.

«Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил он.

Он также подчеркнул, что предложение Киева о 30-дневном прекращении огня остается в силе.

В Кремле ранее заявили, что в честь 80-летия Победы с 7 по 10 мая российская армия приостанавливает все боевые действия. При этом было отмечено, что в случае атак со стороны Украины Россия оставляет за собой право на ответ.

Зеленский назвал заявление Путина о трехдневном прекращении огня «манипуляцией» и заявил, что настоящее перемирие должно быть немедленным и длиться не менее 30 дней.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.