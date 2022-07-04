Мечеть в центре Эрзурума

Невероятный образец сельджукской архитектуры – медресе с двумя минаретами. Было построено в центре Эрзурума по приказу дочери сельджукского султана Кейкубада Алаеддина I. Османский путешественник 17 века Челеби писал, что в его время медресе было заброшено и многие заезжие акробаты использовали минареты для хождения по канату. #trtнарусском #Турция #Эрзурум #медресе #сельджуки #архитектура #минареты #туризм #путешествия