4 июля 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мечеть в центре Эрзурума
Невероятный образец сельджукской архитектуры – медресе с двумя минаретами. Было построено в центре Эрзурума по приказу дочери сельджукского султана Кейкубада Алаеддина I. Османский путешественник 17 века Челеби писал, что в его время медресе было заброшено и многие заезжие акробаты использовали минареты для хождения по канату. #trtнарусском #Турция #Эрзурум #медресе #сельджуки #архитектура #минареты #туризм #путешествия
медресе / Others
Истории