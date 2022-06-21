Укрепление связей с американскими профсоюзами становится одним из спасательных кругов для Демократической партии в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс, ход которых может обернуться для Белого дома неприятными последствиями с учетом проблемы инфляции и кризиса на рынке энергоносителей. На готовность разыграть эту карту недвумысленно указало выступление президента Джо Байдена на съезде Американской федерации труда (AFL) — Конгресса производственных профсоюзов (CIO) в Филадельфии.

«Уолл-стрит не строил эту страну. Эту страну построил средний класс. А профсоюзы создали средний класс», — решительно заявил глава государства. Появление на этом мероприятии, которое проводится раз в четыре года, носит практически обязательный характер для всех президентов, представляющих демократический лагерь, однако выступление Байдена нельзя было назвать рутинным: за последние месяцы глава Белого дома приложил особые усилия для того, чтобы добиться внимания со стороны профсоюзного движения.

«Когда вы в последний раз видели, как президент открывает двери Белого дома, чтобы приветствовать рабочих? Особенно рабочих, являющихся частью растущего движения в индустриях, которые исторически не были организованы и которые прямо сейчас захватывают общественное воображение в том, что касается юнионизма», — рассуждает Эйприл Верретт, председатель Международного союза обслуживающего персонала (SEIU).

В свою очередь, политический консультант Демократической партии Фаиз Шакир замечает, что со стороны действующей администрации ставка на рабочих является абсолютно взвешенным экономическим ходом. «Это также правильное политическое лекарство для Белого дома в данный момент», — подчеркивает он. По словам Шакира, такая политика создает выгодный контраст с представителями Республиканской партии.

Адвокат среднего класса

Байден и раньше обладал в Вашингтоне репутацией самого «пропрофсоюзного президента». Так, его команда отправляла в отставку официальных лиц, у которых были серьезные проблемы с различного рода объединениями в защиту прав рабочих, и давала задний ход тем распоряжениям администрации экс-президента Дональда Трампа, которые ослабляли защиту наемных работников. Помимо этого, в Белом доме была сформирована целая группа по трудовым вопросам, чтобы переломить современную тенденцию на сокращение членства в профсоюзах.

По официальным данным на начало этого года, только 10,3% американских работников были представлены профсоюзными организациями в 2021 году. Для сравнения: в 2020 году эта цифра достигала 10,8%. Ситуацию принято сравнивать с серединой прошлого века, когда около 30% рабочей силы в США имело соответствующее представительство. Сейчас наиболее слабый интерес к защите своих прав через такие структуры фиксируется в частном секторе, где только 6,1% людей обладали членством в профильных движениях в 2021 году.

Попытка Байдена сблизиться с обычными американскими рабочими находит одобрение в так называемом прогрессистском крыле Демократической партии — наиболее радикальной группе влияния, от которой может во многом зависеть репутационный капитал президента. С первых месяцев с момента инаугурации глава государства пытался учитывать ее мнение, чтобы не создавать лишних противоречий среди однопартийцев.

Может быть, именно поэтому в ряде случаев его поддержка профсоюзов носила подчеркнуто демонстративный характер. Так, президент США публично поддержал сотрудников сортировочных центров компании Amazon, выразивших желание формировать собственные объединения. Кроме того, он выступил в защиту интересов рабочих транснационального гиганта Kellogg, которые оказались на грани потери рабочих мест из-за длительных забастовок.

Республиканская партия традиционно демонстрировала скепсис по отношению к роли и значению профсоюзного движения, хотя следует заметить, что в эпоху Трампа она добилась определенных успехов среди белых избирателей, представляющих рабочий класс. Есть предположение, что курс Байдена на укрепление отношений с профильным движением является одной из попыток остановить эту тенденцию.

Цена сближения

Впрочем, показательная президентская поддержка в адрес профсоюзов может принести не только политические дивиденды. В ней заложен целый комплекс рисков.

Отчасти эксперты связывают эту линию с перспективой увеличения конфронтации между исполнительной властью и крупными американскими корпорациями, которые уже выражали президенту США свое беспокойство признаками растущей самоорганизации собственных работников. Кроме того, американский электорат не так един в вопросе необходимости поддержки профсоюзных структур.

«Профсоюзы в США — довольно бюрократизированная и даже коррумпированная структура. Они построены таким образом, чтобы работать поставщиками голосов для демократов, но эти структуры не очень поощряют организацию рабочих», — отмечает социолог и публицист Борис Кагарлицкий. По его словам, отношения с подобными организациями не могут являться индикатором качества взаимодействия с рабочим классом.

Помимо этого, есть опасения, что стремление Байдена представить себя непревзойденным и непоколебимым адвокатом профсоюзов может ограничить его маневренность в борьбе с последствиями инфляции. Именно ведущие профсоюзы США выступили за то, чтобы администрация президента США дала новую жизнь тарифным ограничениям на китайскую продукцию. «Наше правительство должно действовать в национальных интересах, чтобы укрепить нашу экономику в будущем», — говорилось в соответствующем ходатайстве.

Так что удвоенное внимание к рабочему классу может обернуться для главы Белого дома серьезными издержками. Да и пока что само движение не склонно делать больших авансов Демократической партии. Как обратила внимание ведущий профсоюзный деятель Лиз Шулер, нельзя просто так выйти к членам движения и начать рассказывать им о кандидатах в Конгресс. Речь пока что идет просто о восстановлении доверия с властью, подчеркнула она.