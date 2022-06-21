С 27 июня Мосбиржа начнет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом. Об этом сообщается на сайте площадки.

На торгах будут доступны пары южноафриканский рэнд — российский рубль, доллар США — южноафриканский рэнд, армянский драм — рубль, доллар США — армянский драм, узбекский сум — российский рубль.

«Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности», — сообщили в Мосбирже.

Позже на площадке могут начаться и торги с валютой ОАЭ — дирхамом. Сообщается, что об их начале в парах дирхам ОАЭ — российский рубль и доллар США — дирхам ОАЭ будет заявлено дополнительно.

Ранее о том, что Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, в середине мая писал РБК. Отмечалось, что, помимо дирхама, обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. Расширение списка валют является логичным шагом на фоне падения оборотов торгов, утверждали собеседники издания.

До этого на Мосбирже были доступны всего десять валют для обмена рубля — доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

В начале мая Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Налоговая служба Британии заявила, что решила отозвать статус площадки, так как ранее, в феврале Центробанк России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.

В пресс-службе Московской биржи тогда пояснили, что статус признанной биржи дает резидентам Великобритании налоговые преференции по некоторым классам активов. Если же биржа утратит такой статус, налоговые преференции не будут распространяться на новые инвестиции. Однако, по мнению экспертов, такая мера является формальной, учитывая текущие обстоятельства, которые ограничивают доступ к операциям в России и в Великобритании.