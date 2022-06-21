После полуторагодового перерыва Москва обогнала Саудовскую Аравию и снова стала главным экспортером нефти в Китай.

В мае Россия экспортировала в страну 8,42 млн тонн нефти — на 55% больше, чем за тот же период год назад. Саудовская Аравия в мае отправила в Китай 7,82 млн тонн нефти (+9% по сравнению с прошлым годом). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные о внешней торговле КНР за май.

При этом трубопроводные поставки по ВСТО, согласно заключенным контрактам, составляют 800 000 барр./сутки, а морской импорт Китая из России, по подсчетам Vortexa Analytics, составил около 1,1 млн барр./сутки. Таким образом, доля России в закупках Китая составила рекордные 15%.

По сравнению с апрелем поставки российской нефти в Китай также выросли — до 1,98 млн баррелей в сутки. Пекин тем не менее продолжал закупать иракскую нефть (почти 4,7 млн тонн) и нарастил закупки в Омане и Малайзии.

Согласно статистике внешней торговли Китая, с начала года также вырос в десять раз экспорт глинозема из России — до 380 тысяч тонн. Вероятно, это связано с тем, что российские производители алюминия в условиях санкций ищут новые рынки сбыта.

Ранее TRT на русском писал, что Пекин нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня: рост составил примерно 25% в месячном выражении и на 55% в годовом. Объем поставок нефти за месяц достиг почти 8,42 млн тонн (или 1,98 млн баррелей в сутки).

Также стало известно, что Россия по итогам мая заняла второе место среди стран — экспортеров нефти в Индию. Эта страна за месяц закупила в России уголь на сумму около $331,17 млн и нефти на $2,22 млрд. Резкий рост поставок в Индию эксперты объясняли тем, что российская нефть продается с дисконтом, перекрывающим значительные затраты на ее транспортировку, из-за которых Индия ранее менее охотно закупала энергоносители у Москвы.

Россия решила переориентировать поставки нефти на азиатские рынки в марте — апреле текущего года в связи из-за западных санкций и отказа иностранных компаний покупать российское сырье. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из России в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 тыс. барр./сутки в ближайшее время вводиться не будут.