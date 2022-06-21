Социологи Фонда общественного мнения и «Левада-центра» заявили о росте числа экономических «оптимистов» в России в мае. Она превысила долю «пессимистов» и достигла 34-35%, сообщает Re-Russia со ссылкой на социологические опросы.

«Оптимистами» в результате исследования признали опрошенных, которые положительно ответили на большинство вопросов о перспективах изменения материального положения семьи, экономических условий в стране и уровня жизни в течение ближайшего года. «За исключением двух последних месяцев «экономических пессимистов» в российском обществе было больше, чем «экономических оптимистов» за все доступное время наблюдений, а группа колеблющихся балансировала на уровне 40%, сокращаясь в моменты кризисов», — говорится в исследовании.

Тенденция роста экономического оптимизма и снижения опасений устойчива во всех ключевых социально-демографических группах, отмечают его авторы.

Они объясняют выявленную тенденцию двумя причинами: во-первых, на россиян действует феномен «ралли под флагом», то есть лояльность респондентов правительству растет в краткосрочной перспективе. Во-вторых, респонденты воспринимают «облегченный» эффект санкций, так как коллапса банковской системы не случилось, много компаний только приостановили деятельность, а рубль стал укрепляться.

«У существенной части опрошенных ФОМ и «Левада-центром» могли сформироваться представления, что Россия уже справилась с кризисом, причем сделала это максимально быстро и успешно, несмотря на мрачные прогнозы, — говорится в опросах. — Это «чудо» стремительного избавления от кризиса и могло отразиться в скачке экономического оптимизма». Так как санкции имеют отложенный эффект, экономический оптимизм населения может оказаться краткосрочным и уже в начале осени смениться волной пессимизма, подчеркнули социологи.

Во вторник, 21 июня, курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился до 54,83 рубля. Последний раз доллар был дешевле 55 рублей в июне 2015 года, следует из данных биржи. Ранее вице-премьер Андрей Белоусов называл оптимальным для роста экономики курс рубля в 70–80 рублей и говорил, что к этому показателю нужно как можно быстрее вернуться и что «правительство и Банк России над этой задачей работают». Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики, так как оно создает проблемы для российских экспортеров и импортеров.

При этом стало известно, что Беларусь задерживает платежи за российский газ из-за невыгодного ей курса рубля. Режим «выжидания» закончится либо после ослабления рубля, либо после изменения формулы цены для российского газа. Для Минска, как и для российских властей, комфортный курс составляет 75-80 рублей за доллар.