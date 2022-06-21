В России готовятся создать резерв драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд, соответствующий законопроект подготовили в правительстве.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к нему.

Сейчас, как указано в документе, в российском законодательстве отсутствует механизм, предусматривающий использование и пополнение ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны. Речь идет о поддержании экономической и финансовой безопасности, а также обороноспособности России.

Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров пояснил НСН, что золотовалютный фонд России можно пополнить за счет драгоценных металлов и других имеющих валютную ценность товаров, что приведет к укреплению рубля. Так он объяснил смысл создания подобного резерва.

«Гохран [«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и их использованию при Министерстве финансов] хранит те ценности, которые являются частью того, что раньше называлось золотовалютным запасом, — сказал эксперт. — Вопрос о расширении состава золота в рамках ЗВР стоял уже давно, и Центральный банк уже на протяжении двух лет увеличил объемы золота практически до более 20%. Но теперь золото для нас является средством для ведения соответствующих расчетов в результате блокировки валютных средств и невозможности их использования».

Также он добавил, что использование резерва для мобилизационных нужд «не значит, что завтра будет война». По словам Сильвестрова, мобилизационный ресурс используется в чрезвычайных ситуациях, в частности, сейчас Россия находится именно в такой ситуации «в связи с ограничениями, которые ввели по импорту и по возможностям ведения расчетов».

До этого с подобной инициативой выступал замминистра финансов Алексей Моисеев. В 2021 году он предлагал оставить в Госхранилище ценностей только ликвидные камни и драгметаллы, которые можно быстро продать при мобилизационных нуждах.