Некоторые участники российского финансового рынка из-за введенных против него ограничений могут перенести свои операции в Казахстан, сообщает Frank Media.

Помимо прочего, СПБ Биржа вместе с компанией с казахскими корнями Freedom Holding обсуждают идею создания новой биржи на базе международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в стране. «У СПБ Биржи есть технологии торговли, у Freedom Holding — связи в Казахстане и клиентская база», — поясняет один из источников.

Эта площадка могла бы помочь российским компаниям привлекать капитал и локально дала бы возможность СПБ Бирже и российским игрокам продолжать торговлю иностранными ценными бумагами. В этом случае они смогут делать это, даже если будет принят полный запрет со стороны зарубежной инфраструктуры проводить сделки и платежи.

Если биржа будет создана, на ней смогут торговаться иностранные ценные бумаги «во всех часовых поясах». Российские брокеры, которые имеют или специально создадут отделения в Казахстане, на Кипре и в офшорных зонах, смогут предоставлять инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам в обход российской инфраструктуры.

Также среди участников биржи могут появиться и иностранные игроки, в том числе из самого Казахстана, Китая и США. Российский Центробанк концептуально поддержал идею создания такого инвестиционного хаба в Казахстане как раз для того, чтобы опосредованно привлекать иностранный капитал в Россию. «Это будет попытка сделать клон расширенного российского рынка с нерезидентами, который существовал до начала спецоперации», — поясняет еще один собеседник издания.

МФЦА — это территория в пределах Нур-Султана, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере, установленный конституционным законом республики. Юрисдикция МФЦА основана на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса. На базе центра действует собственная биржа (AIX), акционерами которой, помимо самого МФЦА, также являются Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ. На AIX торгуется 127 выпусков ценных бумаг 85 эмитентов.