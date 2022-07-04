ПОЛИТИКА
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Главред «Новой Газеты» продал свою Нобелевскую медаль для помощи украинским детям
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора российской «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за $103,5 млн. Все вырученные деньги направят в ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Это стало самой дорогой продажей Нобелевской медали за всю историю премии. #trtнарусском #новаягазета #премия #нобелевскаяпремия #украина #новости #муратов #медаль
Главред «Новой Газеты» продал свою Нобелевскую медаль для помощи украинским детям / Others
4 июля 2022 г.
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