Американский бизнесмен Стив Уиткофф, назначенный Дональдом Трампом главным переговорщиком по российско-украинской войне, провел как минимум три встречи с Владимиром Путиным, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, сообщает NBC News.

По данным источников, Уиткофф не привозил собственных переводчиков на встречи с Путиным 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Один из западных чиновников отметил: «Если они говорят по-русски, он не понимает, о чем речь».

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал это решение «очень плохой идеей». По его словам, использование переводчиков принимающей стороны ставит американскую сторону в уязвимое положение, а расхождения в интерпретации речи — не редкость. «Я лично слышал, как перевод отличается — между тем, что говорит Кремль, и тем, что передают наши переводчики», — подчеркнул он.

Видео с приема в Кремле 25 апреля показывает, как Путин тепло приветствует Уиткоффа, за столом переговоров с ним находилась лишь одна женщина. «Переводчица? Из посольства? Хорошо», — сказал он, указывая на нее.

Макфол также добавил, что без собственного переводчика невозможно подготовить точную стенограмму переговоров, что затрудняет координацию действий с другими членами администрации. «Как, например, Кит Келлогг узнает, о чем договорился Уиткофф с Путиным, если нет достоверной записи?» — отметил он.

Ранее Уиткофф уже подвергался критике — один из собеседников NBC назвал его «приятным парнем, но полным идиотом».

Хотя Уиткофф изначально назначался Трампом как спецпредставитель по Ближнему Востоку, он стал заниматься и украинским направлением.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепом».