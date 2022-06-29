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Нидерланды принесли извинения миротворцам в Сребренице
Правительство Нидерландов официально извинилось перед сотнями миротворцев ООН, которых назвали неспособными предотвратить геноцид в Сребренице. Тогда миротворцам приказали выгнать с территории их базы около 350 мальчиков и мужчин мусульман, которых впоследствии убили силы боснийских сербов. #trtнарусском #сребреница #новости #трт #нидерланды #миротворцы
Нидерланды принесли извинения миротворцам в Сребренице / Others
29 июня 2022 г.
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