Нидерланды принесли извинения миротворцам в Сребренице

Правительство Нидерландов официально извинилось перед сотнями миротворцев ООН, которых назвали неспособными предотвратить геноцид в Сребренице. Тогда миротворцам приказали выгнать с территории их базы около 350 мальчиков и мужчин мусульман, которых впоследствии убили силы боснийских сербов. #trtнарусском #сребреница #новости #трт #нидерланды #миротворцы