Ткань, покрывающую Каабу, подняли на 3 метра

Покрывало Каабы подняли на 3 метра, чтобы паломники, совершающие хадж, не могли оторвать лоскут покрывала. К тому же в этом году Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии решило оградить Каабу, чтобы дополнительно защитить главную мусульманскую святыню. Коран называет Каабу первым сооружением, возведенным людьми для поклонения Всевышнему. #trtнарусском #Кааба #хадж #паломничество