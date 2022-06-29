ПОЛИТИКА
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Ткань, покрывающую Каабу, подняли на 3 метра
Покрывало Каабы подняли на 3 метра, чтобы паломники, совершающие хадж, не могли оторвать лоскут покрывала. К тому же в этом году Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии решило оградить Каабу, чтобы дополнительно защитить главную мусульманскую святыню. Коран называет Каабу первым сооружением, возведенным людьми для поклонения Всевышнему. #trtнарусском #Кааба #хадж #паломничество
Ткань, покрывающую Каабу, подняли на 3 метра / Others
29 июня 2022 г.
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