ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Опубликованы спутниковые снимки разрушений на острове Змеиный
Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки трех участков на острове Змеиный, на которых видно, что боевые действия за остров продолжаются. Накануне украинские военные предприняли попытку отбить Змеиный. С февраля остров в Черном море находится под контролем российской армии. #trtнарусском #остров #змеиный #нетвойне #трт #спутник #
Опубликованы спутниковые снимки разрушений на острове Змеиный / Others
29 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us