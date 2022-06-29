Опубликованы спутниковые снимки разрушений на острове Змеиный

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки трех участков на острове Змеиный, на которых видно, что боевые действия за остров продолжаются. Накануне украинские военные предприняли попытку отбить Змеиный. С февраля остров в Черном море находится под контролем российской армии. #trtнарусском #остров #змеиный #нетвойне #трт #спутник #