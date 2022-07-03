Мама погибшего военнослужащего ВСУ спела колыбельную на его похоронах

Во время прощания с 27-летним военнослужащим Артемием Димидом во Львове его мама исполнила погибшему сыну последнюю колыбельную. Артемий Димид умер 18 июня в Донецкой области во время минометных обстрелов. Начало войны он застал в США, но вернулся защищать Украину. #trtнарусском #украина #всу #колыбельная #похороны #львов #обстрелы #военные #мама #погибшие #нетвойне