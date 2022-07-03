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Мама погибшего военнослужащего ВСУ спела колыбельную на его похоронах
Во время прощания с 27-летним военнослужащим Артемием Димидом во Львове его мама исполнила погибшему сыну последнюю колыбельную. Артемий Димид умер 18 июня в Донецкой области во время минометных обстрелов. Начало войны он застал в США, но вернулся защищать Украину. #trtнарусском #украина #всу #колыбельная #похороны #львов #обстрелы #военные #мама #погибшие #нетвойне
Мама погибшего военнослужащего ВСУ спела колыбельную на его похоронах / Others
3 июля 2022 г.
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