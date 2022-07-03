Институт Гёте обвиняют в «антипалестинском расизме»

Институт Гёте в Германии оказался в центре скандала после того, как отменил выступление палестинского писателя и активиста Мохаммеда Эль-Курда на правовом саммите. Причиной такого решения стали публикации Эль-Курда в соцсетях про политику Израиля. В результате институт обвинили в «антипалестинском расизме». #trtнарусском #палестина #расизм #институтгете #трт #нетвойне