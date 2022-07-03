ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Институт Гёте обвиняют в «антипалестинском расизме»
Институт Гёте в Германии оказался в центре скандала после того, как отменил выступление палестинского писателя и активиста Мохаммеда Эль-Курда на правовом саммите. Причиной такого решения стали публикации Эль-Курда в соцсетях про политику Израиля. В результате институт обвинили в «антипалестинском расизме». #trtнарусском #палестина #расизм #институтгете #трт #нетвойне
Институт Гёте обвиняют в «антипалестинском расизме» / Others
3 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us