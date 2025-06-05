Пентагон перенаправил ключевые компоненты ракет, изначально предназначенные для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Этот шаг отражает изменение позиции администрации Трампа в отношении военной поддержки Киева.

Речь идет о специальных взрывателях ближнего действия, используемых в управляемых ракетах для борьбы с беспилотниками. Эти комплектующие должны были поставляться Украине в рамках программы помощи по линии Инициативы содействия безопасности Украины. Однако министр обороны Пит Хегсет распорядился передать их ВВС США, отмечает издание.

На прошлой неделе Пентагон тайно уведомил Конгресс, что эти взрыватели, ранее предназначенные для украинской ПВО, будут направлены в подразделения ВВС, действующие на Ближнем Востоке. Внутренний документ называет потребность «неотложной задачей, определенной министром обороны».

Хегсет сослался на закон о чрезвычайных военных расходах, позволяющий перераспределять средства исходя из приоритетов. Однако союзники Украины в Конгрессе обеспокоены: Пентагон не объяснил, как это скажется на украинской обороне и насколько срочна потребность американских войск.

Эти ракеты дешевле, чем ракеты класса «воздух-воздух», и уже адаптированы для использования с истребителей F-15E для перехвата иранских или йеменских дронов.

Хегсет ранее на этой неделе проигнорировал встречу министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн». Она была посвящена координации помощи Киеву. Глава Пентагона в тот же день подчеркнул, что отныне главный приоритет США — Тихоокеанский регион, где нарастают противоречия с Китаем.

Решение о переброске оружия принято на фоне все более видимого раздражения президента Трампа действиями Украины, отмечает WSJ. По итогам телефонной беседы с Владимиром Путиным 4 июня Трамп заявил, что Москва готовится жестко отреагировать на недавние атаки Украины по военным аэродромам.



