ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС: Нетаньяху придется соблюдать соглашение
ХАМАС заявил, что Израиль не смог сорвать освобождение палестинских заключенных и теперь вынужден начать второй этап переговоров
ХАМАС: Нетаньяху придется соблюдать соглашение
Около 10 тыс. палестинцев остаются в тюрьмах / AA Archive
28 февраля 2025 г.

ХАМАС заявил, что попытки Израиля предотвратить освобождение палестинцев в рамках обмена пленными не увенчались успехом. В движении подчеркнули, что освобождение палестинских заключенных прошло одновременно с передачей тел израильских пленных.

ХАМАС утверждает, что сумел заставить Израиль соблюдать условия сделки, оказав давление на его руководство.

«Мы предотвратили все необоснованные аргументы врага, и теперь у него нет другого выбора, кроме как начать второй этап переговоров», — говорится в заявлении.

В организации также подчеркнули, что продолжают соблюдать соглашение о прекращении огня и готовы к обсуждению следующего этапа обмена.

ХАМАС предупредил, что любые попытки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пересмотреть условия сделки приведут лишь к усилению страданий пленных и их семей.

Движение также призвало посредников — Египет, Катар и США — продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы он выполнил договоренности.

В первой фазе соглашения Израиль освободил более 1 700 палестинских заключенных в обмен на 25 живых и 8 погибших израильских заложников. Около 10 тыс. палестинцев остаются в тюрьмах, в то время как в Газе удерживаются 59 израильтян.

Согласно договору, второй этап должен был включать полный вывод израильских войск и завершение войны, но переговоры буксуют. ХАМАС заявил о готовности к обсуждению, но Израиль, по данным некоторых арабских и израильских СМИ, стремится продлить первый этап, избегая полного ухода из Газы.

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