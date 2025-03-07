ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия согласна на миротворцев из Китая
СМИ пишут, что Кремль готов обсудить перемирие, но хочет миротворцев из «нейтральных» стран
Россия согласна на миротворцев из Китая
/ AP
7 марта 2025 г.

Москва сигнализировала готовность к временному перемирию в Украине, если удастся достичь прогресса в переговорах по итоговому мирному соглашению, сообщают источники агентства Bloomberg.

На встрече российских и американских представителей в Саудовской Аравии в прошлом месяце обсуждались принципы возможного прекращения огня. Россия настаивает на четком определении параметров миротворческой миссии, включая состав стран-участниц, пишет Bloomberg. Кремль отвергает участие войск НАТО, но допускает ввод миротворцев из нейтральных государств, таких как Китай.

Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению и прекращению огня запланированы в Саудовской Аравии на следующей неделе. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что цель встречи — «согласовать рамки будущего соглашения».

С момента инаугурации Дональд Трамп добивается быстрого завершения российско-украинской войны, что привело к радикальному пересмотру отношений США со сторонами конфликта. Вашингтон отказался от поддержки вступления Украины в НАТО, приостановил военную помощь Киеву, ограничил обмен разведданными с ВСУ и их доступ к спутниковым снимкам.

Россия в последние дни усилила удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины, а также по гражданским объектам. Это вызвало недовольство Трампа, рассказал Axios источник в Белом доме. В пятницу он впервые открыто пригрозил Москве жесткими санкциями, если не будет достигнуто перемирие, заявив, что «Россия избивает Украину прямо сейчас».

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