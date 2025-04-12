ТУРЦИЯ
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Эмине Эрдоган: «Дети не могут быть стороной в войне»
Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила на панельной сессии Анталийского дипломатического форума, подчеркнув важность образования как основы мира и социальной устойчивости
Эмине Эрдоган: «Дети не могут быть стороной в войне»
Первая леди Турции Эмине Эрдоган / AA
12 апреля 2025 г.

В рамках Анталийского дипломатического форума прошла панельная дискуссия под названием «Создание будущего в мире разделений: преобразующая сила образования», в которой приняли участие первые леди, министры из разных стран и представители международных организаций.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган подчеркнула, что образование является не только основой индивидуального развития, но и ключевым элементом глобального мира и устойчивости общества.

Она отметила, что школы Фонда Маариф, являющиеся глобальным образовательным брендом Турции, передают не только знания, но и справедливый, открытый и мирный подход Турции по всему миру.

В своем выступлении Эмине Эрдоган заявила, что участники объединили свои голоса в поддержку детей, живущих в зонах разрушенных войной, особенно палестинских детей, которые «вместо карандашей держат в руках тревогу, а вместо надежды — страх».

Она добавила: «В мире, где мы не можем обеспечить детям даже право на жизнь, право на образование отходит на задний план. Мы должны напоминать парализованной совести человечества, что дети не могут быть стороной ни в одной войне».

«Мир, в котором дети умирают во сне от бомб и ракет, навсегда утратил свою невинность», — заявила первая леди Турции.

Эмине Эрдоган поблагодарила всех участников, внесших ценные идеи и предложения, и выразила надежду, что обсуждения станут началом позитивных изменений.

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